Бензема подарил Хабибу футболку Реала (Фото)

Новости спорта:Команда Бензема сегодня сыграет важнейший матч против Барселоны.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, судя по всему, подарил футболку своего клуба чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Россиянин на своей странице в "Инстаграме" в "сторис" выложил фото футболки с автографом.

К "сторис" был добавлен комментарий россиянина. "Большое спасибо за подарок, брат. Удачи завтра", — написал Нурмагомедов.

Очевидно, что Хабиб пожелал удачи Бензема и мадридскому "Реалу" в противостоянии с "Барселоной". "Эль-класико" пройдёт завтра, 18 декабря, на арене каталонцев.

Соответствующий пост можно увидеть в "сторис" Хабиба Нурмагомедова. Напомним, чемпион UFC в скором времени начнёт полноценную подготовку к поединку с Тони Фергюсоном. Этот бой состоится 18 апреля 2020 года.