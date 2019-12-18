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Бензема подарил Хабибу футболку Реала (Фото)

Бензема подарил Хабибу футболку Реала (Фото)
14:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Команда Бензема сегодня сыграет важнейший матч против Барселоны.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, судя по всему, подарил футболку своего клуба чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Россиянин на своей странице в "Инстаграме" в "сторис" выложил фото футболки с автографом.

К "сторис" был добавлен комментарий россиянина. "Большое спасибо за подарок, брат. Удачи завтра", — написал Нурмагомедов.

Очевидно, что Хабиб пожелал удачи Бензема и мадридскому "Реалу" в противостоянии с "Барселоной". "Эль-класико" пройдёт завтра, 18 декабря, на арене каталонцев.

Барселона - Реал: где и когда смотреть Эль-Класико

Соответствующий пост можно увидеть в "сторис" Хабиба Нурмагомедова. Напомним, чемпион UFC в скором времени начнёт полноценную подготовку к поединку с Тони Фергюсоном. Этот бой состоится 18 апреля 2020 года.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема, Хабиб Нурмагомедов.
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