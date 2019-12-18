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Globe Soccer Awards-2019: финальный список претендентов

Globe Soccer Awards-2019: финальный список претендентов
15:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Объявлен окончательный список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards

В финальный список претендентов попали: нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и его одноклубник защитник Вирджил ван Дейк сообщается на официальном сайте награды.

Последние три года приз лучшему игроку года выигрывал Роналду. Он же является самым титулованным футболистом в истории награды, выиграв её пять раз.

На награду лучшему тренеру по итогам 2019 года претендуют Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Эрик тен Хаг ("Аякс").

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Открытие года — нападающий "Барселоны" Анссумане Фати, форвард "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанн, нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а также форвард "Атлетико" Жоау Фелиш.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Вирджил Ван Дейк.
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