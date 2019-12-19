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Пидручный объяснил, чем плох искусственный снег в Анси

Пидручный объяснил, чем плох искусственный снег в Анси
09:48 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Дмитрий Пидручный рассказал, к чему готовился на этапе Кубка мира в Анси, который стартует спринтом.

Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, к чему готовился на этапе Кубка мира в Анси, который стартует спринтом:

«Рельеф трассы – рабочий. Сложной является первая половина – почти постоянно идет в подъем и маленькие спуски. Вторая часть имеет более спусков, – возвращаешься к стрельбищу и можно отдохнуть. Перед подходом к стрельбищу есть небольшой подъемчик и дальше спуск, то есть подход достаточно легкий. Думаю, все будут быстро стрелять.

Техника прохождения поворотов здесь сыграет важную роль, так как их достаточно много. Можно как выиграть, так и проиграть. Есть также несколько мостиков, которые тоже надо уметь правильно проехать.

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Касательно разницы между натуральным и искусственным снегом, то первый не так быстро разбивается, не становится зернистым. На первой тренировке было достаточно тепло – + 7 ° C. Трасса была вся разбита – каша. Надеюсь, что перед гонкой ее посыплют селитрой и она будет держаться вместе. Конечно, для последних стартовых номеров будет не очень здорово».

В рамках этапа в Анси пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
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