Пидручный объяснил, чем плох искусственный снег в Анси

Новости спорта:Дмитрий Пидручный рассказал, к чему готовился на этапе Кубка мира в Анси, который стартует спринтом.

Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, к чему готовился на этапе Кубка мира в Анси, который стартует спринтом:

«Рельеф трассы – рабочий. Сложной является первая половина – почти постоянно идет в подъем и маленькие спуски. Вторая часть имеет более спусков, – возвращаешься к стрельбищу и можно отдохнуть. Перед подходом к стрельбищу есть небольшой подъемчик и дальше спуск, то есть подход достаточно легкий. Думаю, все будут быстро стрелять.

Техника прохождения поворотов здесь сыграет важную роль, так как их достаточно много. Можно как выиграть, так и проиграть. Есть также несколько мостиков, которые тоже надо уметь правильно проехать.

Касательно разницы между натуральным и искусственным снегом, то первый не так быстро разбивается, не становится зернистым. На первой тренировке было достаточно тепло – + 7 ° C. Трасса была вся разбита – каша. Надеюсь, что перед гонкой ее посыплют селитрой и она будет держаться вместе. Конечно, для последних стартовых номеров будет не очень здорово».

В рамках этапа в Анси пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.