Буффон: Не думаю завершать карьеру

Новости спорта:Джанлуиджи Буффон в интервью Football Italia заявил, что не собирается сейчас завершать свою карьеру.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон в интервью Football Italia заявил, что не собирается сейчас завершать свою карьеру.

"Я не смотрю на свой возраст. Просто с каждым днем я получаю все больше и больше эмоций рядом с моими партнерами по Ювентусу.

Провести 648-й матч в Серии А - не самое важное для меня, но это приятно сделать.

Я не заглядываю слишком далеко. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что не думаю завершать карьеру.

Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне путь. Учитывая мою физическую форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру.

Я лидер команды в раздевалке. Но внутри меня до сих пор живет ребенок, которого я должен уважать. Сейчас правильным решением будет продолжать. Как долго? Как минимум до июня", - признался Буффон.