Боец ММА Емельяненко снимется в кино

Новости спорта:Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что снимется в кинофильме.

Деталей спортсмен не раскрыл, однако сказал, что режиссёром ленты будет Валерия Гай Германика. Фото с ней Емельяненко опубликовал в "Инстаграме".

"Буду сниматься в кино! Режиссёр Валерия Гай Германика!" — подписал фотографию боец.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в "инстаграме" Емельяненко.

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.