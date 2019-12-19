Матч чемпионата Украины по хоккею Днепр - Кременчуг не состоялся

Новости спорта:Встреча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) между херсонским "Днепром" и "Кременчугом" 19 декабря не состоялась.

Причина - технические проблемы на "Фаворит-Арене" в Херсоне, сообщает пресс-служба УХЛ.

По словам спортивного директора Украинской хоккейной лиги Александра Победоносцева, работникам арены в Херсоне не удалось справиться с техническими проблемами, которые возникли сегодня днем. Согласно дисциплинарному регламенту, "Днепру" засчитано техническое поражение.

Другие два сегодняшних поединка чемпионата завершились так: "Донбасс" (Донецк) - "Ледяные Волки" (Киев) - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1), "Белый Барс" (Белая Церковь) - "Динамо" (Харьков) - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Положение команд в турнирной таблице: "Кременчуг" - 56 очков (после 21-й игры), "Днепр" - 41 (20), "Донбасс" - 40 (19), "Белый Барс" - 31 (20), "Ледяные волки "- 11 (21)," Динамо "- 1 (19).