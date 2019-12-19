Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
17:05 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Многострадальный от погодных причуд теплой французской зимы третий этап Кубка мира в Франция Анси, уже первым своим стартом подарил шикарную интригу и блестящий драматический сюжет в мужском спринте.

Четыре дня прошло с того момента, когда Йоханнес Бе нанес "публичное оскорбление" Бенедикту Доллю, отыграв у немца более 40 секунд на коротком эстафетном этапе и отобрав практически гарантированную победу у бундестим. Долль, видимо, не зная, что «вендетта – это блюдо, которое подают охлажденным», решил поквитаться с обидчиком по горячим следам!

Бенедикт провел идеальный старт – по скорости он уступал лишь все тому же Йоханнесу Бё, а на рубежах отработал безукоризненно, и на финише показал первый результат! Учитывая ухудшение условий скольжения для более поздних стартовых номеров, превзойти этот ориентир был способен лишь лидер Кубка мира. Но Бё-младший собственноручно перечеркнул надежды на очередную победу двумя промахами на рубежах. Стремительный норвежец, разумеется, включил максимальные скорости и попробовал отыграться, но в итоге пролетел не только по трассе, но и – мимо пьедестала почета, лишь четвертое место.

Хотя фамилия Бё в призовой тройке все же присутствовала – подстраховал старший брат. Тарьей Бё, в отличие от Йоханнеса, обошелся без штрафа и стал вторым, уступив победителю спринта всего 10 секунд.

Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU

Среди мощной армады французских биатлонистов, поддержать реноме хозяев этапа лучше других получилось у Кантена Фийона-Майе, который единственным из команды сумел пройти оба рубежа без промахов. Наверное, Кантен мог побороться и за победу, но стартовал довольно поздно, и уже образовавшая каша на трассе позволила забежать лишь на третью ступень пьедестала. Таким образом, пропуском на подиум стала лишь идеальная точность!

В целом же, несмотря на практически полный штиль на стрельбище, спортсмены столкнулись с немалыми сложностями в стрельбе. Горы… Увы, не обошелся без проблем на огневых рубежах лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Получив тактически не выгодный, но не такой уж плохой в условиях сильно разбивающейся трассы первый стартовый номер, наш биатлонист оба раза промахивался пятым выстрелом. Два круга штрафа даже при неплохой скорости на дистанции не позволили нашему спортсмену подняться выше 18-го места. А ход у Димы и впрямь был на славу: на последнем круге он отыграл 12 позиций! Особенно обидно, что теперь придется гораздо сложнее в гонке преследования.

Зато Антон Дудченко пока очень аккуратно пользуется своими шансами, которые ему предоставляет в Кубке мира Юрай Санитра. С этой гонке наш молодой спортсмен вновь сумел отстреляться чисто. Ход Антона пока, правда, не позволяет рассчитывать на громкие свершения, но даже попадание в очки – большой успех! Любопытно, что в борьбе за позиции на последнем круге Антон обошел опытнейшего немца Симона Шемппа и занял 31-е место.

Также в зачетной зоне финишировали еще двое наших ребят. Артем Прима и вовсе до стойки шел на очень высокий результат в районе десятки сильнейших. Но затем вновь столкнулся со сложностями в стойке, где допустил два промаха и финишировал 34-м. Наконец, более-менее удался старт Руслану Ткаленко, который ограничился одним промахом в стрельбе лежа и набрал первые для себя зачетные баллы в нынешнем сезоне за 39-й результат.

А вот пятому нашему участнику Артему Тищенко досталась последняя стартовая группа и самая тяжелая трасса. Артем и в лучших условиях не блещет скоростью в спринте, а в сегодняшних условиях с одним кругом штрафа не сумел пробиться в гонку преследования.

В общем зачете локальная неудача Йоханнеса Бё не пошатнула его трон во главе Кубка мира. Лишь одно отличие – теперь первым в свите его преследователей идет старший брат Тарьей, который отстает на 32 очка. Дмитрий Пидручный подтвердил свой статус биатлониста топ-двадцатки и даже сумел подняться на 16-е место в тотале.

В Кубке наций продолжает безоговорочно доминировать Норвегия, сегодня делегировавшая сразу четверых своих представителей в цветочную церемонию! Украина 2019-й год заканчивает восьмой.

Все результаты гонки:

Завтра в Анси пройдет женский спринт.

Спринт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (0+0) 23:22,1

2. Тарьей Бё (0+0) +9,4

3. Кантен Фийон Майе (0+0) +11,3

...

18. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:03,0

31. Антон Дудченко (0+0) +1:17,9

34. Артем Прима (0+2) +1:27,1

39. Руслан Ткаленко (1+0) +1:36,8

69. Артем Тищенко (1+0) +2:34,3

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Кубок мира по биатлону, Анси-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
02 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
03 Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко
04 Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
05 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь