Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19

Четыре дня прошло с того момента, когда Йоханнес Бе нанес "публичное оскорбление" Бенедикту Доллю, отыграв у немца более 40 секунд на коротком эстафетном этапе и отобрав практически гарантированную победу у бундестим. Долль, видимо, не зная, что «вендетта – это блюдо, которое подают охлажденным», решил поквитаться с обидчиком по горячим следам!

Бенедикт провел идеальный старт – по скорости он уступал лишь все тому же Йоханнесу Бё, а на рубежах отработал безукоризненно, и на финише показал первый результат! Учитывая ухудшение условий скольжения для более поздних стартовых номеров, превзойти этот ориентир был способен лишь лидер Кубка мира. Но Бё-младший собственноручно перечеркнул надежды на очередную победу двумя промахами на рубежах. Стремительный норвежец, разумеется, включил максимальные скорости и попробовал отыграться, но в итоге пролетел не только по трассе, но и – мимо пьедестала почета, лишь четвертое место.

Хотя фамилия Бё в призовой тройке все же присутствовала – подстраховал старший брат. Тарьей Бё, в отличие от Йоханнеса, обошелся без штрафа и стал вторым, уступив победителю спринта всего 10 секунд.

Среди мощной армады французских биатлонистов, поддержать реноме хозяев этапа лучше других получилось у Кантена Фийона-Майе, который единственным из команды сумел пройти оба рубежа без промахов. Наверное, Кантен мог побороться и за победу, но стартовал довольно поздно, и уже образовавшая каша на трассе позволила забежать лишь на третью ступень пьедестала. Таким образом, пропуском на подиум стала лишь идеальная точность!

В целом же, несмотря на практически полный штиль на стрельбище, спортсмены столкнулись с немалыми сложностями в стрельбе. Горы… Увы, не обошелся без проблем на огневых рубежах лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Получив тактически не выгодный, но не такой уж плохой в условиях сильно разбивающейся трассы первый стартовый номер, наш биатлонист оба раза промахивался пятым выстрелом. Два круга штрафа даже при неплохой скорости на дистанции не позволили нашему спортсмену подняться выше 18-го места. А ход у Димы и впрямь был на славу: на последнем круге он отыграл 12 позиций! Особенно обидно, что теперь придется гораздо сложнее в гонке преследования.

Зато Антон Дудченко пока очень аккуратно пользуется своими шансами, которые ему предоставляет в Кубке мира Юрай Санитра. С этой гонке наш молодой спортсмен вновь сумел отстреляться чисто. Ход Антона пока, правда, не позволяет рассчитывать на громкие свершения, но даже попадание в очки – большой успех! Любопытно, что в борьбе за позиции на последнем круге Антон обошел опытнейшего немца Симона Шемппа и занял 31-е место.

Также в зачетной зоне финишировали еще двое наших ребят. Артем Прима и вовсе до стойки шел на очень высокий результат в районе десятки сильнейших. Но затем вновь столкнулся со сложностями в стойке, где допустил два промаха и финишировал 34-м. Наконец, более-менее удался старт Руслану Ткаленко, который ограничился одним промахом в стрельбе лежа и набрал первые для себя зачетные баллы в нынешнем сезоне за 39-й результат.

А вот пятому нашему участнику Артему Тищенко досталась последняя стартовая группа и самая тяжелая трасса. Артем и в лучших условиях не блещет скоростью в спринте, а в сегодняшних условиях с одним кругом штрафа не сумел пробиться в гонку преследования.

В общем зачете локальная неудача Йоханнеса Бё не пошатнула его трон во главе Кубка мира. Лишь одно отличие – теперь первым в свите его преследователей идет старший брат Тарьей, который отстает на 32 очка. Дмитрий Пидручный подтвердил свой статус биатлониста топ-двадцатки и даже сумел подняться на 16-е место в тотале.

В Кубке наций продолжает безоговорочно доминировать Норвегия, сегодня делегировавшая сразу четверых своих представителей в цветочную церемонию! Украина 2019-й год заканчивает восьмой.

Все результаты гонки:

And here we go with the final standings after the men sprint here in #ALGB19 with @skiverband taking the win! Do not forget, that you can rewatch the whole competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/sMvaVPru5P

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2019