Сегодня в Анси состоится женский спринт: состав Украины и когда смотреть гонку

В французском Франция Анси Ле-Гран-Борнане женской спринтерской гонкой продолжится третий этап Кубка мира по биатлону.
Начало гонки в 15:15 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале UA-Перший.
От Украины сегодня побегут: сестры Семеренко, капитан Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко.
Франция Анси. Кубок мира
Спринт. Женщины (15:15)
2. Вита Семеренко
12. Валя Семеренко
39. Елена Пидгрушная
58. Юлия Джима
86. Дарья Блашко
Спринт - вид биатлонной гонки на 7,5 км для женщин с двумя огневыми рубежами. Спортсмены проходят три круга по 2,5 км. Биатлонистки стартуют с интервалом от 30 секунд. После первого круга производится стрельба из положения лёжа, после второго - стоя. Биатлонистки сами выбирают огневые позиции на стрельбище для выполнения стрельбы. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. По итогам спринта в современном биатлоне проводится гонка преследования.