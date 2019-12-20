Сегодня в Анси состоится женский спринт: состав Украины и когда смотреть гонку

Новости спорта:В пятницу, 20 декабря, во французском Анси состоится вторая гонка третьего этапа Кубка мира.

В французском Франция Анси Ле-Гран-Борнане женской спринтерской гонкой продолжится третий этап Кубка мира по биатлону.

Начало гонки в 15:15 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале UA-Перший.

От Украины сегодня побегут: сестры Семеренко, капитан Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко.

Франция Анси. Кубок мира

Спринт. Женщины (15:15)

2. Вита Семеренко

12. Валя Семеренко

39. Елена Пидгрушная

58. Юлия Джима

86. Дарья Блашко

Спринт - вид биатлонной гонки на 7,5 км для женщин с двумя огневыми рубежами. Спортсмены проходят три круга по 2,5 км. Биатлонистки стартуют с интервалом от 30 секунд. После первого круга производится стрельба из положения лёжа, после второго - стоя. Биатлонистки сами выбирают огневые позиции на стрельбище для выполнения стрельбы. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. По итогам спринта в современном биатлоне проводится гонка преследования.