Скачать
Пятница, 20.12.2019
Хацкевич нашел новое место работы (Фото)
Хацкевич нашел новое место работы (Фото)
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года

Прима: Главное, чтобы все нормально было со стрельбой

Прима: Главное, чтобы все нормально было со стрельбой
11:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинец Артём Прима оценил своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где занял 34-е место.

«Бежал нормально, самочувствие было хорошее по ходу дистанции, и по лыжам вопросов нет никаких, работали хорошо. А стрельбой я недоволен. Вроде всё нормально было на «лёжке» – хорошо, быстро и уверенно. Стоя так же быстро начал, но последние, видать, немного поспешил. Работал в ритме, мы ведь понимаем, что тут идёт борьба за каждую десятую секунды. Вроде вот три попал, всё шло нормально, но не знаю. Надо смотреть распечатку. Это я свои выводы так сказал.

Подход к стрельбищу тут хороший, тем более что мы здесь провели две комплексные работы и мне на этой трассе очень нравилось. Я стрелял хорошо на тренировках здесь и надеялся на такой же результат уже по ходу гонки.

Работать можно, состояние позволяет, главное, чтобы всё нормально было со стрельбой. Где-то поспешил, где-то габарит не закрылся, и потом получаешь вот такие 25 секунд, которые не так просто отыгрывать, тем более у топ-спортсменов", — приводит слова Примы Biathlon.com.ua.

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19

Победу в гонке одержал немец Бенедикт Долль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Артем Прима, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ
02 Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
03 Комми поблагодарил Ломаченко за поддержку
04 "Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
05 Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь