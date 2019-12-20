УХЛ: Ледяные Волки усилились опытным форвардом

Новости спорта:Украинский нападающий Евгений Зык стал хоккеистом "Ледяных Волков".

Ледяные Волки заключили контракт с нападающим Евгением Зыком, сообщает официальный сайт УХЛ. Детали соглашения не разглашаются.

В 2019 году Зык провел 24 матча за Днепр и набрал 8 очков (2 шайбы + 6 передач). Ранее нападающий выступал в североамериканской лиге USPHL Premier, где он провел 82 поединка, набрав 19 очков (7 + 12).

Также Ледяные Волки отзаявили форварда Дмитрия Колядинского. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 15 матчей за киевский клуб, набрав 8 очков (4+4).

Ледяные Волки идут на предпоследнем месте в турнирной таблице УХЛ. Следующий матч киевляне проведут 21 декабря против харьковского Динамо.