Биатлон. Анси: результаты гонки преследования среди мужчин 21.12.2019

Во французском Анси Ле-Гран-Борнане прошла гонка преследования у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. На радость местным болельщикам француз Кантен Фийон Майе завоевал серебро. Тройку лидеров замкнул еще один норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен.

Еще один француз Мартен Фуркад занял 7-е место.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный - 20.

Congratulations to our top three men in the #ALGB19 men pursuit. Another win for J.Boe @NSSF_Biathlon. Second for Quentin Fillon Maillet @FedFranceSki and third for Vetle Christiansen. You can rewatch the whole race here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Lf9eqbDHzJ

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019