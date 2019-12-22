Донбасс - Днепр: обзор матча (Видео)

Матч чемпиона и вице-чемпиона Украины прошел в упорной борьбе, в которой более мастеровитей оказались подопечные Сергея Витера. Стоит отметить игру голкипера Донбасса Степана Горячевских, он сумел оформить шатаут, отбив несколько опасный бросков соперников.