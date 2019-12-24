Блашко подвела итоги личных выступлений на Кубке мира в Анси

Новости спорта:Украинская биатлонистка Дарья Блашко подвела итоги этапа Кубка мира в Анси.

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала итоги 3-го этапа Кубка мира в Анси. По словам спортсменки, она довольна своим выступлением.

«Я увидела, что могу держать хорошую скорость и бороться. Были взлеты и падения. Есть над чем работать. Отдохну и снова к работе для дальнейшего движения вперед.

Считаю, что выдался очень хороший этап, я довольна. Не скажу, что я эксперт в стрельбе, но стараюсь держать уровень. В межсезонье я вышла на хороший процент в стрельбе, поэтому это нужно подтверждать в гонках. Иначе, какой смысл от тренировок?

Атмосфера в коллективе хорошая. Конечно, когда у кого-то не получается, то у людей разное настроение, но это спорт. На прошлой этапе что-то не получилось у меня, на этот раз – у девушек. Это все работа, ничего не поделаешь», – приводит слова Блашко UA:БІАТЛОН.

На Кубке мира в Анси Блашко, впервые в карьере квалифицировалась в масс-старт. Украинка показала 29-й результат при одном штрафном круге.

Кубок мира по биатлону продолжится с 9 по 12 января в Оберхофе. В программе запланированы спринты, классические эстафеты и масс-старты.