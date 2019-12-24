Брынзак: У меня больше уверенности, чем это было в прошлом году

Новости спорта:Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил старт сезона-2019/2020 для украинских биатлонистов.

Он считает, что представители Украины в дальнейшем могут бороться за самые высокие места, сообщает прес-служба федерации.

"У меня больше уверенности, чем это было в прошлом году. Сейчас спортсмены совсем в другом состоянии – могут бороться, держать скорость и при условии хороших лыж, хорошей смазки, могут соревноваться за высокие места. Тем более, что на начало сезона мы не планировали какого-то всплеска. Джима подготовку начала позже, сестры Семеренко тоже идут по специальному плану с Григорием Шамраем с акцентом на вторую половину сезона…", - заявил Брынзак.

По итогам первых трех этапах Кубка мира в копилке сборной Украины есть "серебро" Юлии Джими в индивидуальной гонке в Эстерсунде, а Дмитрий Пидручный демонстрирует стабильные результаты у мужчин.