Харьковское Динамо разгромно уступило Донбассу

Новости спорта:«Донбасс» уменьшил отставание от первого места до 10 очков.

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» победил на выезде харьковское «Динамо» 9:1.

В Харькове «Донбасс» без проблем добыл 14-ю победу в сезоне, обыграв местное «Динамо» 9:1. У победителей отличились: Шишлянников (дважды), Бондаренко, Игнатенко, Гончаров, Большаков, Коренчук, Карамнов, Костиков.

В чемпионате уверенно лидирует «Кременчуг», который набрал 56 очков в 21 матче. На втором месте «Донбасс» - 46 (21), «Днепр» занимает третью позицию - 41 (20).

Напомним, в матчах 22-го тура УХЛ «Кременчуг» обыграл на своей площадке «Белый Барс» 5:1, а «Донбасс» победил дома «Днепр» 3:0.