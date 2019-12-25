Самый богатый владелец спортивных клубов живет в Индии

На днях издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. Первое место в этом списке заняла Барселона.
А вот Forbes опубликовал рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов. Первое место в этом списке занял владелец "Мумбай Индианс" (крикет) индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 37,8 млрд фунтов.
Топ-10 списка Forbes:
1. Мукеш Амбани ("Мумбай Индианс", крикет, 37,8 млрд фунтов)
2. Стив Балмер ("Лос-Анджелес Клипперс", баскетбол, 31,1 млрд)
3. Дитрих Матешиц ("Ред Булл", Формула-1, "Нью-Йорк Ред Буллз", футбол, 14,3 млрд)
4. Хассо Платтнер ("Сан-Хосе Шаркс", хоккей, 10,2 млрд)
5. Роман Абрамович ("Челси", футбол, 9,4 млрд)
6. Дэвид Теппер ("Каролина Пантерз", американский футбол, 8,8 млрд)
7. Филип Аншуц ("Лос-Анджелес Кингз", хоккей и "Лос-Анджелес Гэлакси", футбол)
8. Михаил Прохоров ("Бруклин Нетс", баскетбол, 7,4 млрд)
9. Микки Арисон ("Майами Хит", баскетбол, 6,7 млрд)
10. Стэн Кронке ("Арсенал", футбол, 6,6 млрд).
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