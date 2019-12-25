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Самый богатый владелец спортивных клубов живет в Индии

Самый богатый владелец спортивных клубов живет в Индии
13:40 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:В рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только Роман Абрамович и Михаил Прохоров.

На днях издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. Первое место в этом списке заняла Барселона.

А вот Forbes опубликовал рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов. Первое место в этом списке занял владелец "Мумбай Индианс" (крикет) индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани. Его состояние оценивается в 37,8 млрд фунтов.

Топ-10 списка Forbes:

1. Мукеш Амбани ("Мумбай Индианс", крикет, 37,8 млрд фунтов)

2. Стив Балмер ("Лос-Анджелес Клипперс", баскетбол, 31,1 млрд)

3. Дитрих Матешиц ("Ред Булл", Формула-1, "Нью-Йорк Ред Буллз", футбол, 14,3 млрд)

4. Хассо Платтнер ("Сан-Хосе Шаркс", хоккей, 10,2 млрд)

5. Роман Абрамович ("Челси", футбол, 9,4 млрд)

6. Дэвид Теппер ("Каролина Пантерз", американский футбол, 8,8 млрд)

7. Филип Аншуц ("Лос-Анджелес Кингз", хоккей и "Лос-Анджелес Гэлакси", футбол)

8. Михаил Прохоров ("Бруклин Нетс", баскетбол, 7,4 млрд)

9. Микки Арисон ("Майами Хит", баскетбол, 6,7 млрд)

10. Стэн Кронке ("Арсенал", футбол, 6,6 млрд).

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Форбс, Рейтинг, Мукеш Амбани, Мумбай Индианс.
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