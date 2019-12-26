"Мечта": Магучих рассказала о главной цели на 2020 год

Новости спорта:Ярослава Магучих призналась, что поездка на Олимпийские игры-2020 – это ее мечта.

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Ярослава Магучих призналась, что поездка на Олимпийские игры-2020 – это ее мечта. Слова 18-летней украинки приводит World Athletics:

«Мои друзья надеются, что я поеду на Олимпийские игры.

После победы на юношеской Олимпиаде о моем достижении знали только те люди, которые интересуются спортом и разбираются в легкой атлетике. Они спрашивали меня о прыжках, о моей жизни, моих выступлениях.

А когда я приехала в Днепр после чемпионата мира, то многие на улице хотели сделать фото, поздравляли меня. Я была так рада, благодарна нашим людям, которые смотрели соревнования и поддерживали Украину.

Я хочу завести свой блог. Рассказывать о жизни спортсмена, как я живу, тренируюсь.

В будущем хочу стать тренером, начать с детей. В нашей группе 10 девочек, так что я уже помогаю тренеру.

Олимпийские игры? Это очень престижно. Олимпийские игры – это моя мечта. Это мечта любого спортсмена».