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"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину

"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Павел Эльянов намерен прекратить выступления под национальным флагом.

Известный украинский шахматист, призер Олимпиад и чемпионата мира харьковчанин Павел Эльянов намерен прекратить выступления под сине-желтым флагом из-за длительного конфликта с руководством Федерации шахмат Украины.

Об этом гроссмейстер сказал, комментируя открытое письмо восьми ведущих шахматистов Украины с требованием сменить главного тренера сборной Александра Сулипу и его переназначение на должность в текущем году.

"Скажу коротко. Нам не нравится, что существует кумовство в сборной. Нам не нравится, как складываются отношения, тренер не придерживается данных им обещаний, не держит слово. Общая компетентность его низкая", - сказал Эльянов.

По словам шахматиста, он выразил несогласие с тренерством Сулипы еще в августе 2018-го, но в федерации его заверили в поддержке. Но за год ситуация не изменилась.

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"Конечно, определенные достижения (у национальной сборной по шахматам - ред.) есть. Потому что Украина остается топ-командой. Но тенденция явно печальная, потому что у нас уже нет ни одного элитного игрока. В целом у нас не такая уже и молодая сборная, так скажем. И на подходе практически нет перспективных игроков. И тех игроков, которые есть и могли бы еще играть лет пять, федерация недостаточно поддерживает", - убежден гроссмейстер.

Эльянов отметил, что выступление в начале года на соревнованиях "Корус-турнир" в Нидерландах может стать последним для него под украинским флагом.

"В Вейк-ан-Зее я буду пока еще под украинским флагом. После турнира, скорее всего, уже буду принимать окончательное решение и официально выходить из федерации. Такая есть практика ФИДЕ - выступать под нейтральным флагом, и я буду всерьез думать об этой возможности", - сказал Эльянов.

На вопрос о возможных выступлениях за другое государство гроссмейстер ответил, что не получал никаких предложений.

36-летний Павел Эльянов является победителем двух шахматных Олимпиад (2004, 2010 года), серебряным призером Олимпиады-2016 в командном чемпионате мира в 2015 году, бронзовым призером Олимпиады 2012 года, командного чемпионата мира 2011 года и командного чемпионата Европы 2009 года.

Эльянов и еще семь титулованных шахматистов (донетчане Руслан Пономарев, Юрий Кузубов и Захар Ефименко, луганчанин Александр Арещенко, львовянин Юрий Криворучко, харьковчане Антон Коробов и Александр Моисеенко) опубликовали открытое письмо, в котором требуют замены главного тренера сборной.

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Шахматы, Павел Эльянов, Федерация шахмат Украины, Новости шахмат.
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