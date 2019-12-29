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Капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна РФ (Видео)

Капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна РФ (Видео)
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Капитан канадской хоккейной сборной Барет Хейтон не снял шлем при исполнении российского национального гимна после матча Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд.

Инцидент произошел после разгромного поражения канадской сборной россиянам со счетом 6:0.

Во время традиционного исполнения национальных гимнов по завершении матча, Хейтон оставил свой шлем одетым, когда все остальные игроки их сняли. Этот жест разозлил членов российской сборной. Сперва капитан Григорий Денисенко пожаловался на оппонентов рефери, а затем вместе с тремя другими игроками отказался давить Хейтону руку.

Вскоре по завершении матча, Хейтон распространил обращение, в котором извинился за свое поведение.

“Мне жаль, что я оставил одетым шлем во время исполнения российского гимна после игры. Я прошу прощения у российской команды и её болельщиков. Как лидер команды я пытался обдумать игру и оценить, как нам перегруппироваться. В тот момент я был растерян”, - отметил Хейтон.

Он подчеркнул, что “не имел намерения высказывать неуважение”. “Моя ошибка не должна отвлекать от их победы. Я обязан перед своей командой и канадцами быть лучше”, - отметил хоккеист.

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Обзор матча:

Напомним: Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд продолжается в Чехии. Канада, которая в начале соревнований считалась одним из фаворитов, показала один из худших результатов в истории и находится на грани вылета.

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Россия, Канада, Хоккей, Новости хоккея, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Барет Хейтон, Гимн РФ.
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