Владимир Тесля в кругу семьи поздравил украинцев с наступающими праздниками

Президент бойцовской лиги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Владимир Тесля в своем Instagram аккаунте поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством.
Владимир, находясь в кругу семью, тепло поздравил всех украинцев:
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Хай світле новорічне свято та Різдво Христове увійде у Ваше життя, принісши з собою достаток, тепло родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні зустрічі і посмішки. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов’ю, добротою, світлом! З Наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! @flowernymphh2 @likeyxgod @teslya_lesya photo by @xeniazarovna
"Пусть светлый новогодний праздник и Рождество Христово войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровья и приятные сюрпризы, веселые встречи и улыбки. Пусть сбудутся самые желанные мечты, состоятся неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой, светом! С Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!" - подписал снимок Владимир Тесля.
Напомним, днями ранее В UF MMA подвели итоги года, наградив спортсменов грамотами и благодарностями.