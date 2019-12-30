Владимир Тесля в кругу семьи поздравил украинцев с наступающими праздниками

Новости спорта:Президент лиги WWFC опубликовал милое семейное фото, поздравив украинцев с праздниками.

Президент бойцовской лиги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Владимир Тесля в своем Instagram аккаунте поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством.

Владимир, находясь в кругу семью, тепло поздравил всех украинцев:

"Пусть светлый новогодний праздник и Рождество Христово войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровья и приятные сюрпризы, веселые встречи и улыбки. Пусть сбудутся самые желанные мечты, состоятся неожиданные и радостные события, а жизнь наполнится любовью, добротой, светом! С Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!" - подписал снимок Владимир Тесля.

Напомним, днями ранее В UF MMA подвели итоги года, наградив спортсменов грамотами и благодарностями.