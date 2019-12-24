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Награды, благодарности и слова: в UF MMA подвели итоги года (Фото, Видео)

Смотрите фото (8)
Награды, благодарности и слова: в UF MMA подвели итоги года (Фото, Видео)
14:59 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: UF MMA

Новости спорта:Всеукраинская Федерация по смешанным боевым искусствам - UF MMA провела годовой съезд в Киеве.

21 декабря на съезде присутствовали представители Федерации более чем 20 областей. Участники встречи резюмировали результаты прошедшего сезона и обсудили стратегию развития на 2020 год.

Напомним, в ноябре сборная Украины выиграла чемпионат мира по ММА. Победителей торжественно встретили в Борисполе

Яркие снимки: 

 

По-чемпионский: как проходила церемония (Видео):

Затем слово взяли руководители организации, подбив итоги года, что Владимир Тесля, что Денис Перч поблагодарили всех за успехи в 2019 году.

Владимир Тесля, президент UF MMA:

«Мы подвели итоги этого сезона, который был для нас очень удачным. В 2019 году стали чемпионами мира: заняли первое командное место в Сингапуре, завоевав 11 медалей, 5 из которых – золотые. Наши спортсмены показали высокие результаты и волю к победе, в очередной раз подтвердив всему миру что Украина- самая лучшая!

Сегодня Федерация насчитывает более 1000 членов и их количество растет каждый день. Это значит, что нам удалось создать именно ту атмосферу в мире украинского ММА, которую все так долго ждали, а также, получить доверие украинских спортсменов, тренеров и всех поклонников.

Мы много работаем над стратегией. Основное внимание уделялось именно этому вопросу: проговорили планы на 2020 год. Будет нелегко: ведь мы будем выступать в качестве фаворитов на чемпионате Европы и Мира, поэтому ответственность является двойной.

Уверены, что ММА будет олимпийским видом спорта, и в то время будет иметь одну из самых мощных команд мира - это и является нашей задачей.

По большому счету, существует много критики в нашу сторону и это- хорошо: потому что не критикуют только тех, кто ничего не делает, а благодаря нашему результату - Украина первая в мире!

Безусловно, мы открыты для всех, так как главное, – это результат нашей страны на международных аренах, командный дух и позитивная атмосфера!

Я уверен, что международная организация GAMMA, членами которой являемся именно мы в Украине, - сделает все необходимое для получения членства в олимпийском комитете. Мы, со своей стороны, делаем все и даже больше.

Я, как президент федерации, - горжусь нашей работой, коллективом и тем, что мы высоко подняли наш флаг и показали, что Украина – лучшая страна в мире!»

Денис Перч, вице-президент UF MMA:

"Мы подвели итоги 2019 года, так как этот год стал важным для ММА в Украине. Участники годового съезда предоставили отчеты своей работы на местах.

В целом, хочу заметить, что благодаря слаженной работе нашего огромного коллектива, Федерация уже многого добилась и поставила перед собой ещё более амбициозные цели. Но хотелось бы пояснить, что все, что мы делаем, - это во имя Спорта, во имя ММА. Мы будем акцентировать внимание на собственных целях и идти вперед, выбирая свой путь!

То, что сейчас происходит в некоторых видах спорта и отдельных федерациях - тяжело назвать деятельностью во имя спорта. Как правило,- это чей-либо пиар, либо коммерция, либо самоутверждение отдельных персонажей. А в некоторых случаях - все вместе перечисленное.

Для того, чтобы работать для спорта, - необходима слаженная команда. А для этого потребуется профессиональный менеджмент: нужно уметь работать с коллективом, правильно делегировать обязанности и т.д.

Это комплекс человеческих качеств, которые тоже нужно прививать спортсменам. И показывать их на собственном примере. Самое главное - в нашей стране развивается ММА и есть огромное желание развивать этот вид спорта еще активнее. Нам не нужны шаги на месте. Мы уверенно шли вперед в этом году, а в следующем будем уверенно бежать. Не буду слишком голословным и рассказывать о наших планах на будущее. За нас скажут наши дела! Делаем ММА вместе!"

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MMA, Денис Перч, WWFC, UF MMA, Владимир Тесля.
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