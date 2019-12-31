Матч всех звезд НХЛ-2020: составы команд

Национальная хоккейная лига объявила составы команд на Матч всех звезд.
Столичный дивизион: Кайл Палмиери (Нью-Джерси), Мэтью Барзал (Айлендерс), Артемий Панарин (Рейнджерс), Трэвис Конекны (Филадельфия), Джейк Гюнтцель (Питтсбург), Джон Карлсон (Вашингтон), Дуги Хэмилтон (Калгари), Сет Джонс (Коламбус), Йоонас Корписало (Коламбус), Брэйден Холтби (Вашингтон).
Атлантический дивизион: Остон Мэттьюс (Торонто), Давид Пастрняк (Бостон), Джек Айкел (Баффало), Джонатан Юбердо (Флорида), Тайлер Бертуцци (Детройт), Энтони Дюклер (Оттава), Виктор Хедман (Тампа), Ши Уэбер (Монераль), Туукка Раск (Бостон), Фредрик Андерсен (Торонто).
Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба - Эдмонтон), Анже Копитар (Лос-Анджелес), Логан Кутюр (Сан-Хосе), Элиас Петтерссон (Ванкувер), Якуб Сильверберг (Анахайм), Мэттью Ткачак (Калгари), Марк Джиордано (Калгари), Марк-Андре Флери (Вегас), Дарси Кюмпер (Аризона).
Центральный дивизион: Патрик Кэйн (Чикаго), Натан Маккиннон (Кололрадо), Эрик Стаал (Миннесота), Тайлер Сегин (Даллас), Райан О'Райлли (Сент-Луис), Марк Шайфли (Виннипег), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис), Роман Йоси (Нэшвилл), Джордан Биннингтон (Сент-Луис), Коннор Хеллебайк (Виннипег).
Данный поединок состоится в Сент-Луисе, в последних числах января 2020 года.