"Очень сильный боец": Масвидаль похвалил Аскрена

Новости спорта:Хорхе Масвидаль высказался о своем бывшем сопернике Бене Аскрене, который завершил карьеру.

«Главный ублюдок» в UFC полусредневес Хорхе Масвидаль (36-13) высказался о своем бывшем сопернике Бене Аскрене, который завершил карьеру.

«Бен – вполне нормальный парень. Так как он больше не боец я не буду агрессивно высказываться о нем. Бен –очень сильный боец, он многого достиг в этом ММА. В свое время ему много чего удалось сделать. Я бы хотел, чтобы он продолжал драться после операции на бедре, но получилось так, как получилось.

Я теперь не буду минимум раз в неделю наблюдать за тем, как кто-то отмечает меня, делает репост, новый мем или нарезку хайлайтов. Это жестко, а еще мне говорили: «Посмотри поединок снова, это действительно быстро». А я отвечал: «Я уже видел этот поединок достаточно раз». Фанаты приходили ко мне и говорили, что это их любимый бой в моем карьере. К счастью, он длился всего пять секунд».

Напомним, ранее Масвидаль нокаутировал Аскрена за рекордные пять секунд.