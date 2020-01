Макгрегор - Серроне: В UFC представили промо к бою (Видео)

Пресс-служба UFC на официальной странице организации в "Твиттере" выложила проморолик, посвящённый поединку экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Напомним, что поединок состоится с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в полусредней весовой категории и станет главным событием шоу.

Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

