Гэтжи объяснил, почему ему отказали в титульном бою

Новости спорта:Джастин Гэтжи прокомментировал интервью Дэйны Уайта, который обвинил его в отказе от поединков

Топ-боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи (21-2) прокомментировал интервью Дэйны Уайта, который обвинил его в отказе от поединков, из-за чего американец следующим не получит титульный бой. Слова бойца приводит портал bjpenn.com.

«Я все это время пытался понять, о чем Дэйна говорит. В интервью он несколько раз сказал: «Джастин понимает, что произошло. Он знает, в чем дело. Он все отлично понимает». Я не понимал, о чем речь. Это было очень странно. Мы обдумывали это с моим отцом и поняли, что он говорит о ситуации с Фергюсоном и последующими их предложениями. Мне предлагали бой с Фергюсоном в июне. Они хотели, чтобы вместо «Ковбоя» с ним дрался я. Они предложили мне это в мае, и я ответил, что мне мало времени на подготовку. При этом я был готов принять поединок, если бы мне чуть передвинули дату. Но они все-равно отдали бой Ковбою.

Затем меня спрашивали о бое с Тони в Абу-Даби, но теперь уже он отказался. И поэтому через неделю я подписал контракт на матч с Серроне. И затем недавно Дэйна предлагал мне встретиться с Чарльзом Оливейрой в Бразилии или с Дэном Хукером в Новой Зеландии. Я отказался, поскольку у чемпиона не был назначен бой, а Конор Макгрегор искал себе соперника для возвращения. Наверное, в этом все дело».

Напомним, ранее Уайт заявил, что Конор Макгрегор обойдет в титульной гонке Гэтжи.