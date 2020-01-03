Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине

Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине
13:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца по версии Национального олимпийского комитета Украины.

Саблистка Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца по версии Национального олимпийского комитета Украины, сообщает официальный сайт организации. Лучшим тренером декабря НОК признал наставника саблистки Юрия Марченко.

Харлан заслужила звание своей победой на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити, в финале которого украинка победила китаянку Цянь Цзяжуй (15:9).

Кроме того, украинка в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка мира.

Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года

Летом Ольга стала четырехкратной чемпионкой мира по фехтованию в индивидуальной сабле.

Также официальный сайт Комитета отмечает, что по количеству наград лучшему спортсмену месяца Харлан обошла гимнаста Олега Верняева, у которого 11 наград.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фехтование, МОК, Ольга Харлан, НОК, Новости фехтования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года
02 Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
03 Именитая фигуристка провалила допинг-тест
04 Аутсайдер АПЛ нацелился на форварда Челси
05 Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь