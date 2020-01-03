Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине

Новости спорта:Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца по версии Национального олимпийского комитета Украины.

Саблистка Ольга Харлан была признана лучшей спортсменкой месяца по версии Национального олимпийского комитета Украины, сообщает официальный сайт организации. Лучшим тренером декабря НОК признал наставника саблистки Юрия Марченко.

Харлан заслужила звание своей победой на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити, в финале которого украинка победила китаянку Цянь Цзяжуй (15:9).

Кроме того, украинка в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка мира.

Летом Ольга стала четырехкратной чемпионкой мира по фехтованию в индивидуальной сабле.

Также официальный сайт Комитета отмечает, что по количеству наград лучшему спортсмену месяца Харлан обошла гимнаста Олега Верняева, у которого 11 наград.