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Конор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в случае необходимости

Конор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в случае необходимости
19:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твитер

Новости спорта:Макгрегор готов выйти в октагон с любым из соперников.

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон.

Это будет пятая попытка провести их бой. В прошлом поединок неизменно срывался из-за травм или других проблем со здоровьем кого-либо из спортсменов.

Во избежание форс-мажора в UFC уже готовят возможную замену для бойцов. По словам президента лиги Дэны Уайта, заменить Хабиба или Фергюсона будет призван экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

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«В 2020 году Конор хочет сразиться трижды. Он надеется, что в случае победы над Серроне он сумеет добиться встречи с Хабибом. Вы знаете Конора, он думает так, как думает. Мы снова пробуем организовать встречу Хабиба и Фергюсона. Конор уверен, что он победит Серроне и в случае чего-либо будет готов ко встрече с Нурмагомедовым в лёгком весе. Так что Конор будет готов к бою Фергюсона с Хабибом», — приводит слова Уайта BJPenn.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон.
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