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Майя проведет бой c Бернсом в Бразилии

Майя проведет бой c Бернсом в Бразилии
10:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Демиан Майя проведет бой с Гилбертом Бернсом.

14 марта в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN.

В его карде выступит бывший претендент на титул чемпиона UFC Демиан Майя. Соперником 42-летнего бойца станет 33-летний Гилберт Бёрнс, сообщает MMA Fighting.

Майя на данный момент занимает шестое место в рейтинге UFC. У Демиана серия из трёх побед. В предыдущем поединке он справился с Беном Аскреном, и после того поражения Аскрен объявил о завершении карьеры. В UFC на счету Демиана 22 победы и 9 поражений.

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Гилберт Бёрнс занимает 13-е место в рейтинге UFC. У него серия из четырёх побед. В минувшем поединке Бёрнс единогласным решением судей победил Гуннара Нельсона. В UFC на его счету 10 побед при трёх поражениях

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MMA, UFC, Новости ММА, Демиан Майя.
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