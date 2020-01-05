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Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии

Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
11:38 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua

Новости спорта:Елена Пидгрушная выиграла необычную индивидуальную гонку на Кубке Австрии.

Сегодня в Австрия Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины, проводящие там сейчас тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира и Кубке IBU. В первый соревновательный день прошел необычный вид программы – суперкороткая индивидуальная гонка: пять кругов по 1 км каждый со штрафом 15 секунд за промах.

Всего стартовали спортсмены в пяти возрастных группах – у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт сегодня, лишь Елене Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах! Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здуч на 5 и 16 секунд соответственно.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших, а Дарья Блашко и Юлия Джима не вышли на старт по причине небольшого недомогания – тренеры решили не рисковать самочувствием спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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Индивидуальная гонка. Женщины

1. Елена Пидгрушная (0+0+0+0) 14:10,1

2. Катарина Иннерхофер (1+0+1+1) +5,5

3. Дуня Здуч (0+1+1+0) +15,9

...

9. Валя Семеренко (0+1+0+1) +1:02,2

10. Вита Семеренко (1+2+0+1) +1:04,7

DNS Дарья Блашко

DNS Юлия Джима

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Биатлон, Елена Пидгрушная, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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