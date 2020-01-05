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Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020

Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020
23:47 Вс, 5 Январь 2020 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Канадцы в очередной раз стали чемпионами мира.

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку.

Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

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В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве. За четыре минуты до конца основного времени канадская сборная вышла вперёд, выход один на один реализовал Экил Томас.

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Россия, Канада, Новости спорта, Новости хоккея.
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