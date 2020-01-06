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В России вместо поражения хоккейной сборной показали победу 9-летней давности

В России вместо поражения хоккейной сборной показали победу 9-летней давности
11:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:После финала многие из россиян были уверены, что их соотечественники выиграли.

В Чехии состоялся финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, где сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Сборная Канады обыграла Россию (4:3), взяв реванш за разгромное поражение на групповой стадии (0:6), и 18-й раз в истории стала чемпионом мира.

Но в России местные каналы решили показать финал 9-летней давности.

В прямой трансляции решающий матч показывал федеральный «Первый канал». А на специализированном спортивном канале «Матч-ТВ», где изначально значился в сетке финальный поединок ЧМ-2020, также решили транслировать победное противостояние России с Канадой (5:3) на мировом молодежном первенстве, правда, девятилетней давности.

После матча даже председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поздравил молодежную сборную России с победой в финале МЧМ-2020, хотя на самом деле команда Валерия Брагина уступила Канаде (3:4).

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею, которой проходил в Чехии.

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Сборная России, Хоккей, Сборная Канады, МЧМ-2020.
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