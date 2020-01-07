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Биатлон. Лидер сборной Украины пропустит спринт в Оберхофе

Биатлон. Лидер сборной Украины пропустит спринт в Оберхофе
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Капитан мужской сборной Украины получил дополнительные выходные.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра дал лидеру команды Дмитрию Пидручному три дня выходных дня в связи с рождением сына. Об этом сообщает UA:Биатлон.

Чемпион мира отправился домой в Тернополь и вернется в расположение команды в пятницу, 10 января.

Таким образом, Пидручный пропустит спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, которая пройдет 10 января.

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Вопрос об участии лидера сборной в эстафете 11 январяя будет решен после возвращения. Зато Санитра заверил, что рассчитывает на участие Дмитрия в масс-старте 12 января.

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Дмитрий Пидручный.
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