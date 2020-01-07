Уайт оценил шансы Серроне в бою с Конором

Новости спорта:Уайт оценил шансы американца перед боем с Конором Макгрегором.

Президент UFC Дана Уайт выразил слова поддержки в адрес американца Дональда Серроне, который проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Следующий бой Макгрегора? Почему все говорят об этом? Давайте сначала дождемся боя с Серроне. Не нужно списывать Дональда со счетов. Неужели никто не помнит, как этот боец вытворял сенсации после серии из нескольких поражений?

Не нужно недооценивать способности Дональда. Давайте просто дождемся поединка и посмотрим", - приводит слова Уайта BJPenn.

Напомним, поединок Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в случае победы над Серроне Конор получит титульный бой.