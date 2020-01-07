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Уайт оценил шансы Серроне в бою с Конором

Уайт оценил шансы Серроне в бою с Конором
12:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Уайт оценил шансы американца перед боем с Конором Макгрегором.

Президент UFC Дана Уайт выразил слова поддержки в адрес американца Дональда Серроне, который проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Следующий бой Макгрегора? Почему все говорят об этом? Давайте сначала дождемся боя с Серроне. Не нужно списывать Дональда со счетов. Неужели никто не помнит, как этот боец вытворял сенсации после серии из нескольких поражений?

Не нужно недооценивать способности Дональда. Давайте просто дождемся поединка и посмотрим", - приводит слова Уайта BJPenn.

Макгрегор - Серроне: слова американца перед боем

Напомним, поединок Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в случае победы над Серроне Конор получит титульный бой.

 

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MMA, Дана Уайт, UFC.
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