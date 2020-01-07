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Свитолина рассказала, как готовилась к новому сезону

Свитолина рассказала, как готовилась к новому сезону
13:52 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Украинка с треском провалила старт нового теннисного года.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина, которая покинула первый в сезоне турнир в Брисбене после разгромного поражения в первом круге, рассказала, как готовилась к старту нового сезона. Украинку цитирует AsapSports.

«Один месяц мы были в Дубае, где мы тренировались. Вообще-то, это впервые за долгое время, когда я проводила тренировочные сборы не в Европе. В последние раз это было еще три года назад в Абу-Даби. Так что, это были очень упорные тренировки и фокусировались мы в основном на выживании да, было довольно жарко, поэтому я рада вернуться в Брисбен.

Свитолина сенсационно зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене

Мне нужно было очень внимательно подойти к процессу тренировок, поскольку мне бы больше никогда не хотелось травмироваться так серьезно, как это было в прошлом году. И колено – это очень чувствительная часть тела, потому что на него всегда идет давление, нужно быть абсолютно готовой к таким нагрузкам.

Думаю, что мы проделали хорошую работу и на данный момент боли я не чувствую, надеюсь, что и дальше все будет хорошо и ничего болеть не будет».

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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