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Биатлон. Четвертый этап КМ: без лидера Бе, но с Пидручным

Биатлон. Четвертый этап КМ: без лидера Бе, но с Пидручным
15:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:После новогодних праздников в программу зимних видов спорта возвращается Кубок мира по биатлону.

С 9 по 12 января в немецком Оберхофе состоятся гонки четвертого этапа. Напомним, пока что в этом сезоне нашим биатлонистам еще не удалось добраться до пьедестала, но с каждым стартом они продолжают понемногу прибавлять.

У мужчин основным претендентом на медали остается Дмитрий Пидручный. Недавно он во второй раз стал отцом, в связи с этим получил несколько дней выходных и присоединиться к команде лишь 10 января. То есть, уже после того, как состоится спринт. Зато, Дмитрий будет более отдохнувшим и вернется к гонкам в хорошем настроении. Напомним, что у Пидручного родился сын, которого назвали Владимиром, а его дочке Ирине недавно исполнилось четыре года.

Ожидает прибавления в семействе и лидер общего зачета Йоханнес Бе. Норвежец проводит сезон настолько ярко, что тренеры не сомневаются в том, что он утратит свои позиции. Поэтому они отпустили его на весь январь, во время которого состоятся сразу три этапа Кубка Мира. Его шансы на первое место в общем зачете высоко оценивают и аналитики Parimatch. В списке претендентов на победу он по-прежнему идет первым. За ним следует Фуркад и брат Йоханнеса Тарьей.

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У женщин же как в общем зачете, так и в котировках Parimatch также один лидер – Доротея Вирер. А ее основными преследовательницами остаются норвежки Тирил Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Мы же будем болеть, в первую очередь, за Елену Пидгрушную, которая недавно выиграла индивидуальную гонку на Кубке Австрии. Возможно, ей удастся нас порадовать уже на Кубке мира.

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Биатлон, Оберхоф, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный, Оберхофф.
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