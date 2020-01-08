Украинских атлетов предостерегают от участия в соревнованиях на Ближнем Востоке

Новости спорта:Причина – авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране и ситуация на Ближнем Востоке.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул дал поручение тренерскому штабу национальной сборной команды Украины по легкой атлетике не планировать и не проводить никаких официальных мероприятий (тренировочные сборы и участие в соревнованиях) в странах Ближнего Востока

Также ФЛАУ обращается к спортсменам и тренерам с просьбой воздержаться от поездок в этот регион ради собственной безопасности.

Кроме того, Федерация легкой атлетики Украины обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить детальные рекомендации по странам и территориям, которые являются зонами риска, и будет информировать легкоатлетическую сообщество о полученных ответов.