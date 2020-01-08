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Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет

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Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
17:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Донецкий клуб входит в ТОП-15 самых забивающих команд Европы.

Портал Transfermarkt выложил статистику европейских клубов из ТОП-10 лиг по количеству забитых мячей о всех турнирах.

Предсказуемо первое место в этом рейтинге занимает каталонская Барселона, которая за 600 матчей в период с начала 2010-го по конец 2019 года забила 1579 мячей.

Второе место занял мадридский Реал (577 матчей и 1483 гола), а третьей оказалась Бавария (1359 голов в 523 встречах).

Во второй десятке этого рейтинга нашлось место донецкому Шахтеру, который занял 14-е место, сразу после Ливерпуля и перед Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что у "горняков" наименьшее количество проведенных матчей из всех представленных в ТОП-20 клубах.

Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года

Ранее сообщалось, что Динамо Киев и Днепр вошли в ТОП-20 команд по набранным очкам в Лиге Европы за последние 10 лет.

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ФК Шахтер, УЕФА, Чемпионат Украины, УПЛ.
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