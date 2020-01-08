Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года

Новости спорта:Сенегалец сумел обойти одноклубника Мохаммеда Салаха и Рияда Мареза.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщает официальный Twitter Конфедерации африканского футбола (CAF).

В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и вингера «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза.

Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки. В 2017 и 2018 годах престижная награда досталась Салаху. Рекордсменами по количеству подобных наград являются камерунец Самюэль Это'О и ивуариец Яя Туре (оба - по 4 раза).

Мане в прошлом году вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Сенегала вингер дошел до финала Кубка африканских наций, где его команда уступила Алжиру (0:1).

В нынешнем сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. В его активе 15 голов и 11 результативных передач.

Кроме того, Африканская конфедерация футбола (CAF) в «Твиттере» объявила состав символической сборной по итогам 2019 года. В состав команды вошли форварды Мохамед Салах, Пьер-Эмерик Обамеянг и Садио Мане.

Состав символической сборной по итогам 2019 года:

вратарь Андре Онана («Аякс», Камерун);

защитники Серж Орье («Тоттенхэм Хотспур», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Реал», Марокко);

полузащитники Идрисса Гейе («Пари Сен-Жермен», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);

нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).