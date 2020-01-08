Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года

Вингер «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году, сообщает официальный Twitter Конфедерации африканского футбола (CAF).
В финальном голосовании сенегалец опередил одноклубника египтянина Мохаммеда Салаха и вингера «Манчестер Сити» алжирца Рияда Мареза.
Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки. В 2017 и 2018 годах престижная награда досталась Салаху. Рекордсменами по количеству подобных наград являются камерунец Самюэль Это'О и ивуариец Яя Туре (оба - по 4 раза).
Мане в прошлом году вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Сенегала вингер дошел до финала Кубка африканских наций, где его команда уступила Алжиру (0:1).
В нынешнем сезоне Мане провел 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах. В его активе 15 голов и 11 результативных передач.
Кроме того, Африканская конфедерация футбола (CAF) в «Твиттере» объявила состав символической сборной по итогам 2019 года. В состав команды вошли форварды Мохамед Салах, Пьер-Эмерик Обамеянг и Садио Мане.
Состав символической сборной по итогам 2019 года:
вратарь Андре Онана («Аякс», Камерун);
защитники Серж Орье («Тоттенхэм Хотспур», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Реал», Марокко);
полузащитники Идрисса Гейе («Пари Сен-Жермен», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко);
нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).