Состав женской сборной Украины на гонку 8 января

Украина огласила состав на завтрашнюю женскую спринтерскую гонку четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе. Начало гонки в 15:30 по Киеву.
Страну представят Юлия Джима (6-й стартовый номер), Валентина Семеренко (41), Елена Пидгрушная (51), Вита Семеренко (57) и Анастасия Меркушина (90).
Напомним, что Дарья Блашко пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни.
Кубок мира по биатлону возобновится 9 января. В Оберхофе запланированы спринтерские гонки, масс-старты и классические эстафеты.
Спринтерская гонка у женщин состоится завтра, 9 января. Эстафета пройдет в субботу, 11 января, а масс-старт — в воскресенье, 12 января.