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Масвидаль дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне

Масвидаль дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
11:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хорхе назвал ирландца феноменальным бойцом, а "Ковбоя" - медленным.

Обладатель специального пояса BMF, боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и опытнейшего Дональда Серроне.

Американец считает, что фаворитом на победу в данном противостоянии является скандальный ирландец.

"Думаю, что их бой может закончиться по-разному. Конор великолепен. В первые минуты поединка он является феноменальным бойцом. У него потрясающая скорость и хорошая сила, тогда как Серроне - медленный.

Думаю, что Конор может просто поймать "Ковбоя" на старте поединка. Если Серроне начнет обмениваться ударами, Макгрегор победит в первых двух раундах", - приводит слова Масвидаля MMA Junkie.

Участник Олимпиады-1980 начал тренировать Макгрегора

Напомним, поединок Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что в случае победы над "Ковбоем" Конор получит титульный бой.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль.
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