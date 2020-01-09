Пидручный рассказал, кого считает своим авторитетом

Новости спорта:Дмитрий Пидручный в интервью журналу Biathlon World рассказал почему Андрей Дериземля был для него примером.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью журналу Biathlon World рассказал почему Андрей Дериземля был для него примером на рассвете его профессиональной карьеры.

«Когда я только пришел в национальную команду, то мне повезло еще несколько лет тренироваться вместе с Андреем Дериземлей, который тогда был примером во всем: любви к биатлону, самоотдаче на тренировках, невероятном трудолюбии.

Как и многие начинающие спортсмены, я на него равнялся; он многому меня научил, передал свой опыт, и я просто старался достичь тех результатов, которые показывал он. Мы невероятно гордились его бронзовой медалью чемпионата мира, которую Андрей завоевал в 2007 году в Антхольце, ведь она стала первой наградой ЧМ для нашей мужской команды.

Он смог навязать борьбу лидерам мирового биатлона, показав, что благодаря упорной работе однажды и мы сможем подняться на пьедестал».