Фергюсон показал, как собирается бить Нурмагомедова (Видео)

Новости спорта:Тони Фергюсон опубликовал видеоролик со своей тренировке.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём "инстаграме" видеоролик с одной из тренировок, на котором можно посмотреть, какие приёмы он планирует применять в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", — подписал видеоролик Фергюсон.

Видео:

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.