Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

В Bellator пока не обсуждали следующий бой Емельяненко

В Bellator пока не обсуждали следующий бой Емельяненко
14:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Согласно контракту с Bellator Федор Емельяненко должен провести ещё два боя.

В MMA-промоушене Bellator пока не обсуждали с российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко детали его следующего поединка. 

"Мы пока не обсуждали следующий бой Фёдора. Сейчас ему необходимо время на восстановление", — приводит слова одного из представителей промоушена ТАСС.

Емельяненко 29 декабря 2019 года нокаутировал 41-летнего американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету 43-летнего бойца 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Макгрегор: Нурмагомедов боится реванша со мной

Ранее в Сети появилось видео, как Джексон на Новый год разбрасывал купюры в одном из ночных клубов Токио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Федор Емельяненко, Смешанные единоборства, Новости ММА, Bellator.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
05 Нельзя так с легендой: как Фергюсон отреагировал на поражение МЮ в дерби
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь