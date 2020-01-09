Кто понесет флаг Украины на III зимних Юношеских Олимпийских игр

Новости спорта:Названы знаменосцы юношеской команды Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает НОК Украины и олимпийская команда.

"Почетную миссию нести украинский флаг на церемониях открытия зимних Юношеских Олимпийских игр-2020 получили самые титулованные члены нашей команды: бронзовый призер ХІ зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Степан Кинаш и серебряный призер этапа Кубка мира среди девушек по санному спорту Юлианна Туницкая соответственно", - говорится в сообщении.

И Степан, и Юлианна признались, что для них - это большая неожиданность, но, вместе с тем, и большая честь представлять родную страну на открытии престижного спортивного форума.

Как сообщалось, юная спортсменка, воспитанница Тернопольской областной школы высшего спортивного мастерства, ученица 11-го класса Кременецкой школы №1 Юлианна Туницкая одержала победу на этапе Кубка мира в Германии в санном спорте. Эта победа дала право спортсменке-саночнице стать участницей III зимних Юношеских Олимпийских игр.

17-летний воспитанник Харьковской биатлонной школы Степан Кинаш завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 12,5 км на XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в Сараево в феврале 2019 года.

Открытие III зимних Юношеских Олимпийских игр, которые продлятся до 22 января состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени в Швейцарии.