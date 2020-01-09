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УХЛ: Кременчуг обыграл на выезде Белый Барс

УХЛ: Кременчуг обыграл на выезде Белый Барс
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:Лидер чемпионата добыл 21-ю победу.

В матче 26-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" победил на чужой площадке "Белый Барс" (Белая Церковь) 10:4. Об этом сообщает Укринформ.

Лидер чемпионата одержал непростую победу в Белой Церкви. Лишь в третьем периоде гости сняли все вопросы. За "Кременчуг" забивали: Грицких, Ворона, Гриценко, Серанов (дважды), Орлов (дважды), Киселев, Пукс, Толстушко. За "Белый Барс" шайбы забросили: Алексюк, Лесников, Бородай, Симчук. 10:4 - очередная победа "Кременчуга".

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг", который набрал 66 очков в 25 матчах. На втором месте "Днепр" - 53 (25). "Донбасс" занимает третью позицию - 51 (24).

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Напомним, в центральном матче 26-го тура УХЛ "Донбасс" проиграл на чужой площадке "Днепру" (Херсон) 2:3.

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Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, Белый Барс.
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