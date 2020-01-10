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Нурмагомедов может завершить карьеру в 2020 году

Нурмагомедов может завершить карьеру в 2020 году
14:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов хочет уйти из спорта, сделав личный рекорд 30-0.

На портале MMA Junkie, освещающем смешанные единоборства, предположили, что Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, попытается довести соотношение побед и поражений до 30-0, после чего уйдёт из спорта.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. Его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

"Хабиб Нурмагомедов не делает секрета из того, что не намерен растягивать карьеру. Он не раз получал травмы в предыдущие годы. Кроме того он уже оставил потрясающее наследие. Если он сможет ещё что-то добавить к этому, у него будет не так много причин продолжать.

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Если Нурмагомедов победит Тони Фергюсона, которого считают самым серьёзным соперником для него, серьёзных конкурентов у Орла не останется. Ещё одна победа — и тогда счёт уже будет 30-0. И если это будет супербой с Жоржем Сен-Пьером или реванш с Конором Макгрегором, он в значительной степени закончит все свои дела", — сказано в статье на портале.

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