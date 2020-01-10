Скачать
Пятница, 10.01.2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Определились все полуфиналисты ATP Cup 2020
Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса
Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)
Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Макгрегор - Серроне: где и когда смотреть бой

Макгрегор - Серроне: где и когда смотреть бой
16:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Прямая трансляция боя Конор – Ковбой на UFC 246.

В ночь с 18 на 19 января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246, в главном поединке которого экс-чемпион в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (21-4) сразится с Дональдом Серроне (36-13).

Смотреть прямую трансляцию UFC 246 можно в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Текстовая трансляция будет на "Телеграф Спорт".

Начало главного поединка 19 января около 6:00 утра по Киеву.

ПРОМО БОЯ

Нурмагомедов может завершить карьеру в 2020 году

Для Макгрегора этот бой станет возвращением после 1,5 годового простоя.

Возвращение скандальной ирландской суперзвезды обещает в очередной раз побить рекорды продаж платных подписок (PPV): билеты на их бой раскупили за три минуты, а выручка составила 10 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости футбола, Конор Макгрегор, Дональд Серроне, UFC 246.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
03 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
04 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
05 Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь