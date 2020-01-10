Макгрегор - Серроне: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Прямая трансляция боя Конор – Ковбой на UFC 246.

В ночь с 18 на 19 января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246, в главном поединке которого экс-чемпион в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (21-4) сразится с Дональдом Серроне (36-13).

Смотреть прямую трансляцию UFC 246 можно в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass. Текстовая трансляция будет на "Телеграф Спорт".

Начало главного поединка 19 января около 6:00 утра по Киеву.

ПРОМО БОЯ

Для Макгрегора этот бой станет возвращением после 1,5 годового простоя.

Возвращение скандальной ирландской суперзвезды обещает в очередной раз побить рекорды продаж платных подписок (PPV): билеты на их бой раскупили за три минуты, а выручка составила 10 миллионов долларов.