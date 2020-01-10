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Скелетонист Гераскевич показал лучший результат в карьере на этапе КМ

Скелетонист Гераскевич показал лучший результат в карьере на этапе КМ
20:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец впервые в сезоне попал в топ-10 по итогам этапа.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на этапе Кубка мира во французском Ла Плане впервые в сезоне попал в топ-10 и показал лучший для себя результат на этапах Кубка мира.

В каждом из двух заездов Гераскевич показал седьмой результат и в итоге по сумме двух заездов его результат стал восьмым.

Отметим, что до этого лучшим результатом Гераскевича на этапах Кубка мира было девятое место в прошлом сезоне на этапах Кубка мира в Сигулде и Уистлере.

Победителем этапа в Ла Плане стал россиянин Никита Трегубов.

Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20

1. Александр Третьяков (Россия) - 1.58,90 (59,28 + 59,62)

2. Мартинс Дукурс (Латвия) - 1.59,27 (59,60 + 59,67)

3. Ген Вэньцян и Сун Бин Юн (Южная Корея) - 2.00,29 (1.00,07 + 1.00,22)

...

8. Владислав Гераскевич - 2.00,51 (1.00,26 + 1.00,25)

В общем зачете Кубка мира Гераскевич поднялся на две позиции и стал 14-м.

Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке

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Франция, Скелетон, Владислав Гераскевич, Ла План.
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