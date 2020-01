Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал вторую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Фуркад был быстрее всех на лыжне и не допустил ни одного промаха на стрельбище. Второе место занял соотечественник Фуркада – Эмильен Жаклен, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Оба призёра допустили по одному промаху.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 25.27,2 (0 штрафных кругов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 25,5 (1).

3. Йоханнес Кюн (Германия) – +33,0 (1).

