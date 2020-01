Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20

Туман и сильный ветер. Парадоксальным сочетанием встретил спортсменов Оберхоф, где сегодня женским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира.

Невероятно качественную для таких погодных условий гонку провела Марте Олсбю Ройселанд! Норвежка расчетливо пропустила предыдущий этап Кубка мира в Анси, сославшись на усталость. Было ли это действительно переутомление, или удачный тактический ход для проведения тренировочного сбора, но сегодня Марте предстала во всей красе!

Обладая традиционно высокой скоростью, Олсбю Ройселанд умудрилась поразить все десять мишеней, что вообще удалось всего трем участницам среди 100 стартовавших. Учитывая, что ее привычные соперницы на высших строчках финишных протоколов обойтись без штрафа не сумели, конкуренцию норвежка испытывала весьма условную. На финише ее перевес над ближайшей из соперниц составил 33 секунды!

Второй в спринте стала Дениз Херрманн, и это стало отдушиной для немецких болельщиков после прошлогоднего провала в спринте Оберхофа, когда представительниц Германии не было даже в топ-тридцатке. При одном промахе Херрманн обычно может претендовать и на победу, но не против чисто стреляющей Ройселанд.

Третью ступень подиума заняла француженка Жюлья Симон, но для этого ей пришлось изрядно поработать на последнем круге, обыграв там не кого-нибудь, а лидера Кубка мира Доротею Вирер. Впрочем, итальянка сама немало помогла сопернице, не только упустив девять секунд преимущества после стрельбы стоя, но и проиграв 14 секунд на финише.

Первой из наших девушек стартовала Юлия Джима, получившая наиболее выгодное для поддержания скорости состояние трассы. Но пока скорость Юли не прорезается – на дистанции она проигрывает все еще довольно много, и по чистому времени у Джимы сегодня только 35–й результат. Но зато нашей спортсменке удалось довольно аккуратно отработать на стрельбе, ограничившись одним кругом штрафа, что позволило финишировать 16–й. Отметим жажду борьбы Юли, которая на последнем круге сумела отыграть две позиции, обыграв, в частности не последних спортсменок в Кубке мира – Ханну Эберг и Лизу Виттоцци!

Вообще, по чистому ходу все наши девушки уступили много – сказался непростой горный сбор, проведенный командой между соревнованиями в Анси и Оберхофе. Кубковые очки, кроме Джимы, набрали также Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, финишировавшие на 25-м и 36-м местах с двумя промахами у каждой.

Анастасия Меркушина, вернувшаяся на Кубок мира после двух этапов «командировки» на Кубке IBU, получила очень поздний стартовый номер. В этих условиях бороться на дистанции было крайне сложно. И даже традиционно быстрая (четвертое время скорострельности) и довольно точная (один промах) стрельба оставили Настю за пределами зачетной зоны – 46-й. Так же, вне зачета, спринт завершила Вита Семеренко, финишировавшая 52-й с одним кругом штрафа.

Особенностью программы этого этапа Кубка мира является то, что отбор в воскресный масс-старт идет всего по одной гонке. К сожалению, по итогам спринта никто из наших девушек не смог попасть в пятерку претенденток, попадающих в гонку по второй квоте, и в воскресенье нашу сборную представит лишь Елена Пидгрушная, занимающая сейчас 18-е место в общем зачете.

Видео цветочной церемонии:

It's time to hand out the prizes for the top six in the #OBE20 women sprint! Join us for the ceremony here on https://t.co/6DEX9LAIgB pic.twitter.com/s7oHomKYOT

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2020