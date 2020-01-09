Скачать
Четверг, 09.01.2020
Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников
Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников
Вратарь Кичак вернулся в Олимпик
Вратарь Кичак вернулся в Олимпик
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20

Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
17:13 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: Твиттер

Новости спорта:Марте Олсбю Ройселанд без промахов прошла всю дистанцию и выиграл спринт в Оберхофе.

Туман и сильный ветер. Парадоксальным сочетанием встретил спортсменов Оберхоф, где сегодня женским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира.

Невероятно качественную для таких погодных условий гонку провела Марте Олсбю Ройселанд! Норвежка расчетливо пропустила предыдущий этап Кубка мира в Анси, сославшись на усталость. Было ли это действительно переутомление, или удачный тактический ход для проведения тренировочного сбора, но сегодня Марте предстала во всей красе!

Обладая традиционно высокой скоростью, Олсбю Ройселанд умудрилась поразить все десять мишеней, что вообще удалось всего трем участницам среди 100 стартовавших. Учитывая, что ее привычные соперницы на высших строчках финишных протоколов обойтись без штрафа не сумели, конкуренцию норвежка испытывала весьма условную. На финише ее перевес над ближайшей из соперниц составил 33 секунды!

Второй в спринте стала Дениз Херрманн, и это стало отдушиной для немецких болельщиков после прошлогоднего провала в спринте Оберхофа, когда представительниц Германии не было даже в топ-тридцатке. При одном промахе Херрманн обычно может претендовать и на победу, но не против чисто стреляющей Ройселанд.

Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)

Третью ступень подиума заняла француженка Жюлья Симон, но для этого ей пришлось изрядно поработать на последнем круге, обыграв там не кого-нибудь, а лидера Кубка мира Доротею Вирер. Впрочем, итальянка сама немало помогла сопернице, не только упустив девять секунд преимущества после стрельбы стоя, но и проиграв 14 секунд на финише.

Первой из наших девушек стартовала Юлия Джима, получившая наиболее выгодное для поддержания скорости состояние трассы. Но пока скорость Юли не прорезается – на дистанции она проигрывает все еще довольно много, и по чистому времени у Джимы сегодня только 35–й результат. Но зато нашей спортсменке удалось довольно аккуратно отработать на стрельбе, ограничившись одним кругом штрафа, что позволило финишировать 16–й. Отметим жажду борьбы Юли, которая на последнем круге сумела отыграть две позиции, обыграв, в частности не последних спортсменок в Кубке мира – Ханну Эберг и Лизу Виттоцци!

Вообще, по чистому ходу все наши девушки уступили много – сказался непростой горный сбор, проведенный командой между соревнованиями в Анси и Оберхофе. Кубковые очки, кроме Джимы, набрали также Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, финишировавшие на 25-м и 36-м местах с двумя промахами у каждой.

Анастасия Меркушина, вернувшаяся на Кубок мира после двух этапов «командировки» на Кубке IBU, получила очень поздний стартовый номер. В этих условиях бороться на дистанции было крайне сложно. И даже традиционно быстрая (четвертое время скорострельности) и довольно точная (один промах) стрельба оставили Настю за пределами зачетной зоны – 46-й. Так же, вне зачета, спринт завершила Вита Семеренко, финишировавшая 52-й с одним кругом штрафа.

Особенностью программы этого этапа Кубка мира является то, что отбор в воскресный масс-старт идет всего по одной гонке. К сожалению, по итогам спринта никто из наших девушек не смог попасть в пятерку претенденток, попадающих в гонку по второй квоте, и в воскресенье нашу сборную представит лишь Елена Пидгрушная, занимающая сейчас 18-е место в общем зачете.

Видео цветочной церемонии:

А лидером Кубка мира продолжает оставаться Доротея Вирер, которая, несмотря на непопадание на подиум в этой гонке, увеличила отрыв от преследовательниц и теперь ближайшую из них, Тирил Экхофф, опережает на 20 очков. К слову, и в спринте Экхофф финишировала сразу за Вирер – пятой.

В Кубке наций больших изменений не произошло: наша команда по-прежнему остается седьмой, а лидерство норвежек после этой гонки лишь укрепилось.

Завтра в Оберхофе своим спринтом программу четвертого этапа Кубка мира продолжат мужчины.

Спринт. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 22:04,9

2. Дениз Херрманн (0+1) +33,1

3. Жюлья Симон (1+0) +47,4

...

16. Юлия Джима (1+0) +1:52,9

25. Валя Семеренко (1+1) +2:12,8

36. Елена Пидгрушная (0+2) +2:36,1

46. Анастасия Меркушина (0+1) +2:58,6

52. Вита Семеренко (0+1) +3:10,9

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости биатлона, Марте Олсбю Ройселанд, Оберхоф-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Нельзя так с легендой: как Фергюсон отреагировал на поражение МЮ в дерби
04 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
05 Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь